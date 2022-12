Ben Hur é diplomado como segundo suplente de Beto Richa

O vereador e presidente eleito da Câmara de Araucária, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) participou na última segunda-feira, 19 de dezembro, da cerimônia de diplomação das candidatas e candidatos eleitos nestas eleições de 2022. O evento aconteceu no Teatro Positivo e foi organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.







Ben Hur foi candidato a deputado federal nas eleições de 2 de outubro e obteve 9.760 votos. A votação fez com que ele ficasse com a vaga de segundo suplente da federação PSDB/Cidadania, que elegeu um dos integrantes da chapa, o ex-governador Beto Richa (PSDB), que conseguiu 64.868 votos. O primeiro suplente do grupo é Rubens Bueno (Cidadania).

A diplomação realizada na segunda-feira é organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha da maioria das pessoas nas urnas. Com o ato, as eleitas e os eleitos se habilitam para o exercício do mandato. Assim, com o diploma de segundo suplente em mãos, Ben Hur pode assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, caso Beto Richa e Rubens Bueno tenham algum impedimento ao longo dos próximos quatro anos.

Durante a cerimônia de diplomação, o presidente do TRE-PR, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, reforçou que a diplomação marca o encerramento do processo eleitoral e a vitória da democracia. “Após esta solenidade, as eleitas e os eleitos no pleito deste ano assumirão, a partir de 2023, suas respectivas funções públicas no Executivo e no Legislativo”, declarou.

Na ocasião, o desembargador Coimbra de Moura também agradeceu às magistradas, magistrados, servidoras e servidores do TRE-PR pela excelência na execução dos trabalhos. “Em 2022 comemoramos os 90 anos da Justiça Eleitoral. Sinto orgulho de estar à frente da presidência neste momento tão significativo de nossa história e de ter conduzido uma eleição que trouxe muitos desafios”.

Sobre a diplomação, Ben Hur pontuou que a campanha foi difícil e que, apesar de todos os empecilhos enfrentados, procurou levar ao eleitor de Araucária a importância de a cidade ter um representante em Brasília. “Disputamos com muitos candidatos fortes, mas eu e minha equipe ficamos felizes pelos votos obtidos e pela mensagem passada durante a campanha. Por isso, agradeço do fundo do meu coração as quase 10 mil pessoas que acreditaram no nosso trabalho e nas nossas propostas”, finalizou.

Foto: Marco Charneski.