Berneck divulga nota oficial sobre incêndio na caldeira

A empresa Berneck acaba de divulgar uma nota oficial explicando as causas do incêndio ocorrido na manhã desta segunda-feira (31). Acompanhe o que diz a nota: “Um princípio de incêndio na fábrica da Berneck, unidade de Araucária, região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta segunda-feira (31), foi rapidamente controlado pela brigada de incêndio interna da empresa.



O incidente ocorreu às 9h45, e foi ocasionado por um pequeno vazamento de óleo térmico, que devido a alta temperatura entrou em combustão causando as chamas. Com a atuação inicial da brigada de incêndio, e com auxílio posterior do Corpo de Bombeiros, a situação foi controlada, sem outros riscos. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram encaminhadas para o hospital, em Curitiba, em situação estável.



A Berneck reforça que procedeu da forma mais rápida possível e com toda a cautela necessária para, em primeiro lugar, preservar a integridade de todos os colaboradores que estavam no ambiente”.