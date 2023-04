Beto’s Som & Rodas completa 12 anos de história na cidade de Araucária

Não é todo dia que uma empresa completa 12 anos de existência, apresentando avanços significativos e com o reconhecimento dos clientes. Esse é um privilégio de poucas, a exemplo da Beto’s Som & Rodas, que comemora mais um ano neste mês de abril, com imensa satisfação, oferecendo promoções, descontos especiais em produtos e serviços. Todas as novidades disponíveis podem ser acompanhadas pelos clientes nas redes sociais: Facebook Beto’s Som & Rodas e Instagram Beto’s Rodas.

A Beto’s Som & Rodas iniciou suas atividades em 2011 e desde então vem cuidando dos veículos dos clientes, com todo cuidado e dedicação. “Nesses 12 anos, um caminho vem sendo traçado na história do seu carro. Os automóveis, veículos em geral, estão mudando o tempo todo, com novos lançamentos e novas tecnologias. Mesmo com as mudanças de modelos, versões, anos, cores, rodas, pneus, sons e equipamentos em geral, seu veículo, seja antigo ou novo, necessita de pessoal especializado, comprometido e com procedência. Nesse cenário, a loja Beto’s Som & Rodas vem de encontro com essas mudanças, fazendo sua história também, com qualidade e atendimento, para satisfazer as necessidades dos nossos clientes e amigos”, afirma o proprietário Roberto Cardoso Lourenço.

Da esquerda para a direita: Roberto, Rodrigo, Alan e Felipe.

Também como forma de “brindar” os 12 anos de história na cidade de Araucária, a Beto’s Som & Rodas anunciou uma novidade: a ampliação e modernização da loja, que passou a oferecer mais comodidade aos clientes e maior variedade de produtos e serviços, com preços e condições de pagamentos excelentes.

A nova loja fica na Rua Santa Catarina, 194, no bairro Cachoeira. “Quem sempre nos acompanhou sabe que esse era o nosso antigo endereço, porém enquanto a reforma e construção estavam em andamento, passamos a atender temporariamente na Manoel Ribas. Agora estamos de volta!”, explica o empreendedor.

Beto’s Som & Rodas completa 12 anos na cidade, sempre se destacando no setor.

Serviços disponíveis

A Beto’s Som & Rodas oferece uma variedade de serviços como insulfilm, som automotivo, alarmes, fechaduras automotivas, vidros e travas elétricas, antifurto, lâmpadas, pneus e rodas, balanceamento e acessórios para pick-ups em geral.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, e no sábado, das 08h às 12h. o fone para contato é o (41) 99827-6989. “Equipe seu veículo com a gente. Você e ele merecem o melhor!”, convida o proprietário.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1357