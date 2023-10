Bora mexer o corpo? Sábado tem aulão de dança em alusão ao Outubro Rosa na Praça da Bíblia

No próximo sábado, 28 de outubro, a Praça da Bíblia se tornará o palco de uma tarde cheia de energia, equilíbrio e diversão. Um aulão de dança, em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama, acontecerá das 14h às 17h, e a participação é gratuita para todos os interessados. Para garantir que nada atrapalhe a diversão, o aulão será na área coberta, dessa forma, poderá acomodar todos os participantes independentemente das condições climáticas.

Os instrutores de Move Dance, John e Jeff, com a paixão pela dança e a energia contagiante farão com que os participantes mexam o corpo e se divirtam pra valer. Também para o equilíbrio da mente, a instrutora de yoga Fernanda, fará uma sessão relaxante no local.

Além das atividades incríveis que serão oferecidas, haverá um sorteio de brindes entre os participantes. Serão diversos prêmios especiais, proporcionando uma chance adicional de levar para casa algo especial deste evento único.

“É uma oportunidade imperdível para se divertir, aprender e experimentar um dia cheio de energia positiva. Traga sua garrafa de água, vista roupas confortáveis e junte-se a nós na Praça da Bíblia neste sábado, das 14h às 17h”, convidam os professores.