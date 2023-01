Quando se tem filhos pequenos, o gasto com roupas e calçados não é pouco. Os pais precisam fazer várias compras por ano, isso porque as crianças crescem muito rápido e as roupas tem que ser substituídas constantemente. A boa notícia é que é possível vestir bem os pequeninos, sem ter que gastar muito. Isso graças aos brechós infantis. Com duas lojas em Araucária, sendo um delas inaugurada no último sábado (21/01), no Centro, o Brechó Infantil Espaço da Criança atende muito bem a necessidade daquele público consumidor que busca produtos de excelente qualidade, com preços justos.

Além de roupas, o brechó também oferece calçados, acessórios, e até mesmo brinquedos ou móveis seminovos. As lojas atendem do tamanho 0 a 16 anos, com peças novas e seminovas. “Nosso brechó tem na qualidade seu maior diferencial, graças a um processo cuidadoso na seleção das peças. Outro ponto positivo desse tipo de estabelecimento é que além de comprar, você pode vender ou trocar por outro produto”, afirma a proprietária Pamela Marcondes.

A primeira loja do Brechó Infantil Espaço da Criança abriu em outubro de 2019, no CSU, e após a empreendedora Pamela perceber a necessidade de expandir, em março de 2022 mudou para a loja do Iguaçu. Devido ao sucesso que fez entre os clientes, o brechó expandiu mais uma vez e abriu sua segunda unidade, no Centro. Ela destaca ainda que esse tipo de negócio é muito importante porque incentiva o consumo sustentável entre as mamães. “É importante essa transformação de hábitos do público consumidor. Já não se fala tanto na resistência inicial em comprar roupas e calçados usados, pois a maioria se surpreende e adere à proposta da reutilização. E são muitos os benefícios que essa nova cultura promove em casa e na sociedade”, afirma.

Nova loja

A nova loja do Brecho Infantil Espaço da Criança fica na Rua Paulo Alves Pinto, 103 – Centro (quase em frente ao Banco do Brasil). A primeira loja está localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 1895 – bairro Iguaçu. “Estamos muito felizes em anunciar que a família cresceu. Agora temos duas lojas, com uma grande variedade de itens para as mamães que precisam montar seu enxoval. Estamos esperando sua visita!”, convida Pamela.

Siga o Brechó Espaço da Criança nas redes sociais Instagram e Facebook @espacodacriancabrecho e acompanhe todas as novidades. Os contatos são pelos fones: (41) 998645455 — Loja 1 Iguaçu / 999845193 — Loja 2 Centro.