Brecho Infantil Espaço da Criança promove bazar neste sábado (20)

Está com a grana curta e precisando comprar novas roupas para seus filhos, e não sabe onde ir? Então você não pode perder essa oportunidade! O Brechó Infantil Espaço da Criança fará um super bazar no próximo sábado (20/05), das 10h às 16h, no bairro Iguaçu. As clientes encontrarão peças exclusivas de marcas conhecidas como Polo Ralph Lauren, Zara Kids, Tommy Hilfiger, Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre, Cartesr’s, entre tantas outras, com precinhos especiais.

“Teremos jaquetas, calças, calçados, brinquedos e muitas opções, a partir de R$5,00. E além da oportunidade de garimpar e encontrar peças lindas, as clientes irão saborear um delicioso café da manhã”, convida a proprietária Pamela Marcondes.

O Brecho Infantil Espaço da Criança fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 1895, no bairro Iguaçu.

Edição n. 1363