Brilhante na fase de grupos, Patriotas deixa escapar vaga na final do Paranaense

Após ter feito a melhor campanha da fase de grupos da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, o Patriotas FC acabou sendo eliminado nas semifinais da competição. O jogo aconteceu no último domingo, 9 de julho, no Estádio Dorival de Brito, em Curitiba.

Nas semifinais o Patriotas jogou contra o PSTC e chegou à partida decisiva com a vantagem do empate, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 1. Porém, neste segundo confronto acabou perdendo pelo mesmo placar, o que levou a disputa para os pênaltis. Após 12 cobranças, o quadricolor foi derrotado por 4×3.

Além de não conseguir chegar à final da segundona, o Patriotas também perdeu a chance de ascender à elite do futebol paranaense em 2024, já que apenas os dois finalistas garantem esse direito. Apesar desse triste resultado, o time pode se considerar um vencedor, pois fez uma excelente campanha nesta edição do campeonato, fechando sua participação com 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota.

“O jogo em si não foi complicado, a gente é que complicou. Acredito que nós fomos irresponsáveis, essa é a verdade. Foi muita irresponsabilidade nossa de não termos sido mais conscientes, mais eficazes. Perdemos pra nós mesmos, éramos muito superiores no jogo e de um modo geral. As pessoas acham que no futebol é só a parte técnica que vence, hoje em dia vence no futebol quem tiver mais vontade. Tínhamos tudo para sermos campeões da segunda divisão. Confesso que pra mim foi uma das maiores decepções da minha vida, é inacreditável, lamentável. Ficamos chateados porque o Patriotas é um clube maravilhoso de se trabalhar, um clube que dá uma condição fora do normal e não fomos capazes de honrar o compromisso que eles firmaram com a gente, mas infelizmente aconteceu”, lamentou José Negreiros, diretor de esportes do clube.

Sub 20

No Paranaense Sub 20 o Patriotas FC também perdeu o jogo de sábado para o Paraná Clube por 2X1. “Os juvenis também não fizeram um jogo arrojado. Na realidade, o Paraná mereceu ganhar. Estávamos muito bem na partida, até determinado momento, depois só deu pro Paraná. Conseguimos sair na frente, mas eles viraram o jogo”, comentou Negreiros.

Apesar do resultado, o Sub 20 continua na liderança do grupo e precisa ganhar apenas mais um jogo para se classificar para a próxima fase. “Vamos esperar que dê tudo certo, mas nesse momento as coisas estão bem complicadas, porque ainda estamos com a cabeça à mil por causa da derrota do profissional, não conseguimos digerir ainda”, declarou Negreiros. O próximo jogo do Sub 20 será no sábado (15/07) às 15h30, contra o Independente São Joseense, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais.

Foto: Divulgação.

Edição n.º 1371.