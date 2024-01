Buda Bong aciona fãs para acompanhar Gravação de um clipe no Trecho Chimbituva

A banda araucariense Buda Bong está preparando uma surpresa para os seus fãs: a gravação do clipe da música “Muros que falam”, que acontecerá no próximo domingo, 28 de janeiro, a partir das 9h, no Trecho Chimbituva, no Jardim Tayrá.

O evento conta com as parcerias da Associação Reação Periférica e da produtora Nois Por Nois, de Gil Vandal.

Além da gravação do clipe, haverá uma atividade com grafiteiros, que irão destacar a arte urbana. Um paredão será montado para que os artistas de Araucária e região possam fazer uma “sopa de letras”, através do grafitismo, fazendo alusão ao nome da música do clipe: “Muros que falam”. A entrada é livre para quem quiser participar.

“Esta será a primeira ação da Buda Bong neste ano e queremos que o público esteja ao nosso lado. Também será a primeira de muitas atividades culturais que a nossa grande parceira, a Associação Reação Periférica, pretende promover este ano. A proposta é acabar com aquele estigma de que alguns tipos de arte são vistos pela população como vandalismo. Então, é interessante que as pessoas participem e vejam que ali está uma galera trabalhadora, uma galera do bem, disposta apenas a fazer arte”, argumenta um dos integrantes da banda.

Ação solidária

O evento também terá um viés social, uma vez que irá arrecadar alimentos e produtos de higiene que serão doados para famílias carentes de Araucária. “Convidamos a todos que forem participar do evento a levarem um quilo de alimento ou um item de higiene. Siga a banda Buda Bong nas redes sociais: Facebook e Instagram @budabong.

Edição n.º 1399