Buscando conhecimento para empreender melhor

O casal Priscila e Felipe Ostrowski são proprietários da Aki Estampas, Bordados e Personalização e também do segmento de uniformes profissionais da Luzyr Confecções – uma tradicional empresa de vendas de uniformes profissionais e escolares de Araucária – que iniciou com os avós do Felipe, passou para os pais e agora contará com o apoio do casal na administração.

“Na verdade nós vamos começar uma história nova na Luzyr Confecções porque no ano passado, ela foi desmembrada em duas empresas distintas: A Luzyr Unidade Escolar que vai continuar atendendo no mesmo endereço e a Luzyr Unidade Uniformes Profissionais, que é a empresa que estamos tocando junto com meus pais, e passa a atender no mesmo prédio da Aki Estampas”, explica Felipe.

Segundo Felipe, as duas empresas vão unir forças para oferecer um atendimento mais personalizado ao cliente no segmento de uniformes profissionais.

Para colocar em prática os planos audaciosos que tem para as duas empresas, o casal procurou o Espaço do Empreendedor, em busca de informações para migração digital do negócio. Eles pretendem abrir a loja on-line e estudam a melhor opção de Market Place para as vendas e ainda investir em mídias sociais, pois sabemos que o futuro da empresa está no ambiente digital.

“Por indicação dos consultores do Espaço do Empreendedor, assisti a vários cursos do Sebrae pelas plataformas digitais, como o curso de Mídias Sociais, onde percebi que é possível virar a chave e acabar com a insegurança de atuar no mercado digital, o curso de Gestão Financeira também foi excelente. O Felipe fez o curso de Qualidade de Produção com oito meses de duração, um curso bem completo que já faz a diferença no nosso negócio, conta Priscila.

O casal também aproveitou as linhas de crédito ofertadas para pequenos empreendimentos e utilizou para comprar mais equipamentos. Realizou a ampliação do espaço físico para a personalização, loja, serigrafia e bordados e outro espaço destinado à confecção.

“Nós temos muitos planos de evolução e crescimento e tiramos todo o proveito do que o Espaço do Empreendedor e o Sebrae podem nos oferecer. Ser empreendedor é dedicar-se integralmente, é estar sempre em busca de especialização e das novidades”, conclui Felipe.

Texto: Rosana Claudia Alberti