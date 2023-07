Cachorrinha Amarela precisa deixar sede da GMA e está para adoção

Você se lembra da cachorrinha que vive na sede da Guarda Municipal de Araucária e atacou um homem que estava em fuga? A Amarela, também conhecida como “policial de quatro patas”, foi resgatada após um atropelamento, se recuperou e foi castrada. Adotada pela GMA, viveu dias felizes na companhia dos “amigos de farda”, mas infelizmente terá que deixar seu lar atual.

Apesar de ser bastante dócil com as pessoas, a cachorra é muito territorialista, e não se dá bem com nenhum outro animal. Ela também é muito ativa e precisa de espaço para se exercitar, devido a isso, o único local onde ela poderia ficar na sede da GMA, já é ocupado por outros dois cães de guarda.

Além disso, o acesso à sede utiliza cancela para otimizar a saída e entrada das viaturas, dessa forma, os portões ficam sempre abertos, o que impede que a Amarela permaneça apenas dentro do pátio.

Quem tiver interesse em adotar a cachorra ou obter qualquer informação adicional, o fone de contato é o 153 da Guarda Municipal ou também é possível agendar uma visita pelo fone 3614 – 1798.