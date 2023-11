Cachorrinha é furtada e família oferece recompensa para quem ajudar a encontrá-la

Na última quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, uma casa localizada na Rua Luiz Wachowicz, no bairro Vila Angélica, a Pipoka, uma pug adorável de apenas 6 meses, foi roubada, deixando a família desesperada.

A dona da cachorrinha contou que levaram apenas sua cachorrinha, Pipoka. Ela é de porte pequeno, tem pelos beges e sua dona destaca a peculiaridade da pug, ela possui uma marca na testa em forma de V com pelos pretos, o que a torna única.

A família, em desespero pela segurança e bem-estar de Pipoka, decidiu oferecer uma recompensa de R$ 1.000 para quem fornecer informações que levem ao encontro do filhote. Para qualquer informação sobre o paradeiro da bichinha, entrar em contato com a Renata através do telefone (41) 99835-9751.