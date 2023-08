Cachorrinha que foi abandonada no bairro Thomaz Coelho precisa de doações para fazer tratamento

Há algumas semanas, uma moradora do bairro Thomaz Coelho encontrou uma cachorrinha abandonada atrás de sua casa, ela que já é uma protetora independente e sempre resgata animais, recolheu a cachorrinha e prestou os primeiros cuidados.

A bichinha estava assustada e possuía pontos de uma cirurgia de castração e há cerca de três dias ela começou a passar mal, tendo episódios de vômitos e evacuações com sangue, dessa forma foi encaminhada para uma clínica veterinária, onde precisou ficar internada.

Ana Paula, a moça que fez o resgate, já cuida de outros 70 animais resgatados e por isso não pode arcar com todas as despesas sozinha, ela precisa de ração seca e úmida, ajuda de custo para tratamento e medicamentos.

Para ajudá-la, você pode fazer doações através do PIX 027.444.809-24, em nome de Ana Paula, ou levar as doações até a empresa Nutrisul, localizada na Rodovia do Xisto, km 21.