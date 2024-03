Cachorrinha resgatada de maus tratos procura nova família

Lily, uma adorável cadelinha de aproximadamente 8 anos, teve seu destino mudado no dia 01/03/2024, quando foi resgatada no estacionamento do TecPuc. Seu resgate imediato levou-a a uma clínica veterinária, onde foi diagnosticada com parvovirose, indícios iniciais de piometra e um tumor nas mamas.

O quadro de parvovirose exigiu um período de isolamento, mas, felizmente, Lily superou a doença e está pronta para encontrar um novo lar através da adoção. Contudo, devido aos maus-tratos que sofreu, ela desenvolveu um intenso medo de pessoas e de outros animais. Sua jornada de recuperação requer uma família disposta a oferecer paciência e respeitar o tempo necessário para sua socialização.

Para arcar com os custos das cirurgias necessárias para tratar a piometra e o tumor nas mamas, foi lançada uma vakinha online para arrecadar fundos. Uma vacinação específica foi realizada para contribuir com esses custos, permitindo que Lily tenha a chance de uma vida plena e saudável.

Aqueles que desejarem ajudar financeiramente podem contribuir através do link https://www.vakinha.com.br/4526729. Cada doação representa um passo importante para garantir que Lily receba os cuidados médicos necessários e encontre um lar amoroso que compreenda suas necessidades especiais.

E se você pode proporcionar um lar amoroso e respeitoso para que a Lily tenha uma vida boa e repleta de amor, entre em contato através do telefone (41) 9830-8548.