Duas filhotinhas de vira-latas mestiças com a raça Dachshund, mais conhecida como salsicha, estão à procura de um lar.

As duas irmãs são muito carinhosas e dóceis, mas infelizmente o atual tutor não poderá ficar com a duplinha, devido a um desentendimento com o seu outro cachorro.

Segundo ele, as duas já estão desverminadas e com as castrações agendadas. Para mais informações, entrar em contato pelo número 41 99996-7549.