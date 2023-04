Cachorrinhos abandonados em frente a um condomínio estão em busca de um lar

Moradores de um condomínio no bairro Campina das Pedras pedem ajuda para encontrar uma pessoa ou uma ONG que possa recolher dois cachorrinhos abandonados em frente ao local.

Os bichinhos estão no local há mais de duas semanas, alguns moradores do local colocam água e comida, mas alguns moradores não gostam da presença dos cãozinhos e acabam “expulsando” eles dali.

As pessoas que estão ajudando os cãozinhos estão com receio de que alguém atropele ou machuque eles e por isso precisam que eles sejam resgatados.

Mesmo que recebam comida de algumas pessoas, os cachorros estão bem magros, com sarna e correndo perigo. Caso você possa ajudar os cãozinhos de alguma forma, entre em contato através do telefone (41) 9920 – 93715, falar com Jefferson.