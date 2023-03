Cachorro foi encontrado com orelha machucada, e cuidadora pede ajuda para doá-lo

Na última sexta-feira (24/03) a cuidadora de animais Gabrielly Moreira encontrou um cachorro machucado em frente a sua casa. A orelha do cãozinho estava com um ferimento muito grande, e devido ao estado crítico em que estava, a protetora teve que levá-lo ao veterinário para retirar a orelha. O cachorrinho mestiço a labrador aparenta ter 3 anos, e é muito dócil e carinhoso.

A Gabrielly pede ajuda, pois já cuida de outros animais e não pode ficar com ele. Ela também ressalta que vai doá-lo castrado e com todas as vacinas em dia. Para saber qualquer informação adicional, é só entrar em contato com ela pelo número (41) 99515-1168, ou com a Jorgina pelo número (41) 98487-1417.