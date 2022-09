Cacique fará jogo treino no Estádio Municipal nesta 5ª feira

Time está acelerando os treinos preparatórios para o jogo contra o Patriotas, no próximo domingo, dia 4 Após um empate na estreia contra o Batel (1X1) e a vitória contra o Hope Internacional (2X0) no Campeonato Paranaense da Terceira Divisão – Terceirona, o Araucária ECR se prepara o clássico contra o Patriotas FC no próximo domingo, 4 de setembro. O jogo está marcado para às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Segundo a diretoria, o time vem treinando duro para buscar mais uma vitória e assumir a liderança do campeonato. Nesta quinta-feira, 1º de setembro, o Cacique fará um jogo treino no Estádio Municipal Emílio Gunha, no horário das 14h30 às 17h. A torcida, que teve uma participação excelente na última partida e incentivou pra valer o time, está convidada a acompanhar o treino no CSU.