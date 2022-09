Cactus Calçados inaugura segunda loja no centro de Araucária

A primeira loja, que completa dois anos em setembro, fica no bairro Capela Velha

No último sábado (03), a Cactus Calçados, já conhecida e acolhida em Araucária desde 2020, inaugurou mais uma loja, desta vez no centro da cidade. Localizada na avenida Dr. Victor do Amaral, 943, a Cactus possui uma imensa variedade de calçados, vestuário e acessórios, masculino, feminino e infantil.

Com a primavera chegando, a loja já iniciou as vendas da coleção primavera/verão 2023, e conta com as melhores e mais conhecidas marcas nacionais e internacionais. Nos calçados femininos, marcas como Moleca, Dakota, Ramarim e Petit Jolie fazem sucesso. Dentro do setor esportivo, a variedade também é grande, com produtos para diversas categorias, como chuteiras para society, futsal, futebol, além de bolas, meias e luvas. No segmento esportivo e também casual, marcas conhecidas como Puma, Nike, Adidas, Fila, Mizzuno e Olympikus conquistam a confiança do público com sua qualidade.

A empresária Adrieli Thaís Veiga dos Santos explica sobre o conceito da loja, já presente desde 2020: “Nós proporcionamos uma experiência diferente na hora de comprar calçados. Com os produtos todos à mostra, fica fácil para que o cliente possa pegar e sentir na mão a qualidade dos materiais”. Na área da confecção, o empresário Fernando Gustavo dos Santos, conta que o carro chefe da loja são os calçados, mas a confecção também está sempre presente na hora de compor um look. “O cliente compra um tênis, aproveita e compra uma roupa para poder sair combinando”, diz. Os produtos vão de camisas a bermudas, vestidos, calças, etc, de diversas cores e modelos, variando a vitrine de acordo com a estação.

Comodidade

Na Cactus o cliente pode comprar sem sair de casa! Com atendimento por meio do Whatsapp (41) 3406-3100, é possível ter as opções no seu celular e escolher receber na porta da sua casa, sem taxa de entrega. Além desse benefício, toda compra gera cashback para aproveitar nas próximas visitas, basta informar seu CPF no momento da compra e, para utilizá-lo, é necessário baixar o aplicativo “Omni Cash” no seu celular e efetuar o cadastro. Para acompanhar as novidades que chegam nas lojas, basta seguir a Cactus no Instagram (@cactusaraucaria).

“Queremos agradecer a todos os amigos e clientes que nos prestigiaram nessa data tão importante, eles fizeram da Inauguração um grande sucesso”, finaliza Adrieli.

Serviço

A loja Cactus Centro fica na Avenida Victor do Amaral, 943. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 19h e aos sábados, das 9h às 18h. A loja também abre aos domingos, das 10h às 17h.

A loja do Capela Velha fica na Rua Gavião, 128 e o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábados das 9h às 18h e todo 1º domingo do mês, das 10h às 17h. Fique sempre por dentro das novidades da loja através das redes sociais Facebook e Instagram “Cactus Calçados”. O whatsapp para contato é o 41 3406-3100.

Fotos – divulgação

Texto: Redação