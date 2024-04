Cadáver de homem é encontrado por morador próximo à Berneck

Nesta sexta-feira, 12 de abril, no começo da tarde, por volta de 12h30, a Central da Guarda Municipal de Araucária recebeu uma ligação sobre um possível achado de cadáver na Rua Ignacio Novak, no bairro Thomaz Coelho, próximo à empresa Berneck.

Uma equipe da GMA chegou no local por volta de 12h40, e confirmou se tratar de um cadáver, que estava com uma sacola na cabeça, e o que parecia ser um cabo de USB enrolado ao redor do pescoço. Os agentes confirmaram ser um homem, porém sua identidade ainda não foi confirmada.

Segundo a GMA, devido ao início de decomposição, tudo leva a crer que o corpo estava naquele local há alguns dias. Por se tratar de um lugar deserto e cheio de mata ao redor, também existe a suspeita de que o cadáver possa ter sido desovado naquela área.

A GMA foi acionada por um morador que foi pegar minhocas para pescar e avistou um cobertor enrolado em alguma coisa. Ele achou a situação suspeita, então pediu para seus irmãos acionarem as autoridades.

O Instituto de Criminalística foi acionado para realizar a perícia e coletar indícios no local do crime, os quais podem auxiliar nas investigações, que ficarão à cargo da Delegacia de Polícia de Araucária.