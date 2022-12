Caem doações de sangue no final de ano e bancos precisam repor estoques

Sempre que se aproxima o final de ano, os estoques dos bancos de sangue costumam apresentar queda. Segundo o Hemepar – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, a situação atual do estoque de bolsas dos tipos O- e A- é crítica. Pra piorar, a maioria dos municípios não tem posto de coleta de sangue. Em Araucária não é diferente, o que dificulta muito para as pessoas que moram na cidade e quando querem doar sangue, precisam se locomover até Curitiba. Por esse motivo, muitos acabam desistindo de doar.







Com o propósito de auxiliar esses doadores a também ajudarem outras pessoas, a voluntária Irlene Ribeiro Lemos, moradora do bairro São Sebastião, tem se disponibilizado para fazer o transporte até Curitiba. Ela organiza grupos, com saídas todas as quintas-feiras, às 8h30 (sem horário pra voltar) e leva-os até Curitiba. Porém, essa ação está condicionada ao número de pessoas que se voluntariam para doar sangue. Irlene convida quem tiver interesse, a entrar em contato pelo telefone (41) 99611-2411.

Quem pode doar?

Para ser um doador de sangue é preciso ficar atento aos seguintes critérios:

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 16 anos (com autorização e acompanhamento do responsável – pai e mãe) e 69 anos;

– Ter peso mínimo de 50 kg;

– Não estar com alergia ou febre;

– Não estar grávida ou amamentando;

– Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h;

– Não ter ingerido alimentos gordurosos no dia da doação;

– Não ter realizado procedimento com agulhas nos últimos 6 meses.

Lembre-se de levar um documento de identidade original com foto.

Onde doar sangue?

Hemobanco

Endereço: Rua Capitão Souza Franco, 290 – Bigorrilho, Curitiba.

Telefone: 041 3023-5545.

Segunda à sexta das 7h30 às 18h30

*Doações agendadas tem prioridade no atendimento.

Sábados das 7h30 às 18h30

*Atendimento exclusivo por agendamento.

Site do Hemobanco: https://hemobanco.com.br/site/

Hospital Erastinho

Endereço: R. Dr. Ovande do Amaral, 201 – Jardim das Américas, Curitiba.

Todas as doações de sangue deverão ser agendadas com o banco de sangue da instituição pelos telefones: (41) 3165-4509 / 3165-4510 / 3165-4511.

Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Aos sábados, das 8h às 12h.