Câmeras flagram homem que teria furtado casas em condomínio no Costeira

Na tarde desta sexta-feira, 31 de março, câmeras de segurança de um conjunto residencial localizado no jardim Gralha Azul, bairro Costeira, flagraram o momento em que um homem invadiu o local para furtar várias casas. Outras imagens registradas pelo sistema de segurança do condomínio anteriormente já haviam mostrado o mesmo homem rondando a região, mas ele ainda não havia invadido o residencial.

Segundo moradores do local, o bandido, trajando camiseta branca, boné preto, calça preta, tênis branco, óculos escuros, de bigode, invadiu e conseguiu furtar pelo menos uma das casas do residencial. Quando tentou entrar numa segunda, a moradora notou sua presença e começou a gritar, fazendo com que o ladrão se assustasse e saísse correndo.

Ele levou a TV da primeira casa e nas imagens é possível ver que havia mais uma pessoa o ajudando do lado de fora do condomínio. A moradora que teve sua casa furtada procurou a Delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência.