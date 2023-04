Caminhada da Mulher do COC reuniu cerca de 300 participantes

Aproximadamente 300 pessoas participaram da Caminhada da Mulher, organizada pelo Colégio COC Araucária, que aconteceu no domingo (26/03). O projeto foi criado para promover a saúde e o bem-estar das mulheres por meio da prática de atividades físicas ao ar livre e enaltecer o poder e a importância feminina na sociedade. Também teve foco voltado à conscientização da população sobre a importância da prevenção de doenças como o câncer de mama e de colo do útero. Nesta primeira edição, a iniciativa contou com a parceria de algumas instituições e entidades.

A caminhada partiu da unidade bilíngue do COC, localizada na Rua Prefeito Odorico Franco Ferreira, seguiu pela Rua São Vicente de Paulo até a unidade Centro, localizada na mesma rua. Em seguida seguiu para a Praça São Vicente de Paulo, onde as mulheres fizeram vários exercícios, mediados por um educador físico. Depois as participantes retornaram ao ponto de partida pela avenida Victor do Amaral. Durante todo o percurso, houve o suporte de uma ambulância, apoio do Departamento de Trânsito e da Guarda Municipal de Araucária.

O trajeto total da caminhada foi de aproximadamente 3,8 km. No final, as participantes receberam diversos serviços, entre eles medição de glicemia e pressão arterial. Além disso, puderam fazer exames e testes rápidos que ajudaram a identificar precocemente outras condições de saúde e ainda participaram do sorteio de brindes.

Edição n. 1356