Campanha arrecada materiais escolares para crianças do Campina da Barra

Voluntários do bairro Campina da Barra estão realizando uma campanha para arrecadar materiais escolares e ajudar as famílias que não têm condições de comprar os itens para seus filhos. As pessoas poderão doar materiais escolares novos ou usados, desde que estejam em boas condições.

Entre os itens da maior necessidade estão lápis, borracha, canetas, cola, lápis de cor, cadernos, canetinhas, papel sulfite, régua, mochilas e estojos. As doações poderão ser entregues no endereço do projeto, na Rua Artur Ferreira, 158 A, bairro Campina da Barra. Quem preferir também poderá ajudar fazendo um PIX de qualquer valor na chave 41999161324 (por este mesmo número de celular é possível obter mais informações sobre a campanha).

Edição n.º 1399