Campanha de castração de agosto será em Guajuvira, neste final de semana  

A Campanha de Castração Solidária do mês de agosto será neste final de semana, dias 12 e 13 de agosto, na área rural de Guajuvira. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) informou que, conforme os agendamentos do programa, a previsão é de que sejam castrados 160 animais por dia, entre cães e gatos (machos e fêmeas).

Os procedimentos são totalmente gratuitos para os tutores dos animais, já que ao término da cirurgia é também fornecida a medicação pós-operatória. No entanto, o dono do animalzinho precisa comprometer-se em realizar o jejum do pet no pré-operatório de forma adequada, evitando complicações durante a castração. Para isso, é preciso que o animal seja mantido com 8 horas de jejum (sem água e nem alimentação) antes da cirurgia. Depois, é só cuidar para que o animal não acesse os pontos pelos próximos 7 dias, fornecer água e alimentação e também os remédios nos horários corretos.

Como solicitar

Para solicitar castração o responsável pelo animal deve realizar um cadastro pelo aplicativo Atende.Net no ícone “Animais” e depois na aba “Castração”; pelo site da Prefeitura no link https://araucaria.atende.net/?pg=subportal&chave=14#!/tipo/pagina/valor/182; ou diretamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), localizada no Parque Cachoeira.

Após o cadastro, a SMMA entra em contato com o solicitante agendando a castração entre as campanhas previstas no ano. Vale lembrar que as castrações podem ser feitas em animais com mais de 7 meses e menos de 7 anos. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 3614-7480.

Foto – Carlos Poly

Texto: Maurenn Bernardo