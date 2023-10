Campanhas arrecadam doações para desabrigados após fortes chuvas em Araucária; saiba como ajudar

Paróquias, sindicatos e outras entidades de Araucária estão fazendo campanhas de arrecadação para atender as famílias desabrigadas e desalojadas após as fortes chuvas que atingiram o Município nos últimos dias. Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, os Vicentinos estão arrecadando alimentos, roupas de cama e cobertores.

As doações podem ser entregues no escritório paroquial, que fica na Rua Pedro Gawlak 174, em frente à Câmara de Vereadores, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e também durante os horários de missas: nas quartas e quintas às 19h, sábados às 19h e domingos às 9h30. Mais informações pelo fone 3642-1342.

O Sismmar – Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária também está engajado na campanha para ajudar as vítimas das chuvas. Da mesma forma, está arrecadando alimentos não perecíveis, cobertores, roupas de cama e produtos de higiene. As doações podem ser entregues na sede do sindicato, localizada na Avenida Beira Rio, 31. Mais informações com Gilmar, no fone (41) 99778-7583.

A população também pode contribuir com a campanha da Prefeitura Municipal, as doações podem ser entregues na sede da Secretaria de Segurança, localizada na Rua Ângelo Perini, 20, bairro Estação. Tudo que for arrecadado será distribuído entre as famílias afetadas pelas chuvas e atendidas pela Defesa Civil.

Onde pedir ajuda!

A Defesa Civil pode ser acionada, ou informada, sempre que puder evitar ou minimizar as consequências de acidentes ou desastres, como alagamentos, inundações, desabamentos, quedas de árvores, deslizamentos e destelhamentos. Os telefones de contato são 199 ou 153.

Em determinados casos, fora do horário de funcionamento dos CRAS, as equipes da Defesa Civil podem encaminhar a lista de pessoas afetadas pelas chuvas – em vulnerabilidade social – para a Secretaria de Assistência Social. Durante a semana, os CRAS podem ser procurados sem o intermédio do órgão. Os Centros podem auxiliar com doações de roupas, cobertores e emissão do cartão-alimentação “Prato Cheio”.