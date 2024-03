Cantor araucariense João Daniel realiza rifa virtual para ajudar no tratamento de seu pai

O cantor João Daniel, muito conhecido em Araucária pelos seus shows em vários locais da cidade, está realizando uma rifa virtual para ajudar no tratamento de seu pai. José Vilmar Daniel, pai do músico, está acamado a mais de 14 anos devido a consequências de um acidente de trabalho. Ele precisa de medicamentos, como pomadas, para tratar as feridas que possui pelas pernas e costas.

Essas feridas são chamadas de escaras, ou úlceras de pressão, as quais são consequências do tanto tempo em que está acamado, além desses medicamentos, ele também precisa de fraldas e lençóis.

O cantor é o único que trabalha na casa, já que sua mãe fica em tempo integral cuidado do marido. Então, todo o dinheiro que ganha com seu trabalho, é destinado para as despesas da casa e para o tratamento de seu pai.

As doações podem ser realizadas tanto em dinheiro quanto em pomadas, fraldas e lençóis. As doações em dinheiro podem ser feitas via PIX através do CPF 093.393.559-54, ou pela rifa virtual através do link https://rifando.vip/rifa-em-apoio-a-jose-daniel-4b76750. Cada rifa custa R$ 10,00 e o prêmio é de R$ 500,00.