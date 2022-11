Cantor Matheus Souza fará show 360° no Mineiro Bate Bola

No sábado (05/11), às 21h30, o cantor sertanejo Matheus Souza estará na sede esportiva do Mineiro Bate Bola, para seu show especial “Matheuzinho 360º”. A festa vai acontecer no meio de um campo society coberto, com um palco 360° (como o nome já diz, é um palco pensado para abranger um público que ocupa os 360 graus dos arredores do ambiente central).



Além de Matheus, haverá show com o grupo de pagode Jeito A Mais e ainda a presença de outros artistas e DJs regionais convidados. “Um grande diferencial deste evento é que farei a gravação do meu primeiro EP ao vivo, contando com duas músicas inéditas. Convido meus fãs a prestigiarem este momento”, diz o cantor.



Matheus está em ascensão na carreira musical, este ano foi convidado para tocar nas duas maiores festas de peão do Brasil, nas cidades de Americana e Barretos, ambas em São Paulo.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo