Cantora araucariense compôs música inédita sobre valorização da vida

A cantora e compositora araucariense Patrícia Santos compôs uma música inédita chamada “Florir”, que fala sobre a prevenção ao suicídio e valorização da vida. A canção faz parte do seu novo disco “Resiliência”, lançado em agosto. Segundo a artista, é oportuno falar dessa composição no mês de campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo.

Segundo ela, “Florir” fala sobre as várias funções que nós precisamos exercer que muitas vezes nos aprisionam e nos colocam em dúvida sobre nossa verdadeira identidade. Principalmente as mulheres, que são muitas vezes mães, profissionais e responsáveis por tantas demandas no dia a dia, tendo que se reinventar e se reerguer a cada instante. E às vezes sem tempo para cuidarem de si mesmas, entram em depressão e aí a vida fica em cheque.

“Eu mesma passei por diversas situações onde meus amigos e minha família foram fundamentais para que eu pudesse recuperar minha saúde emocional e zelar da minha mente e assim conseguir dar conta (ou não) de fazer e ser tudo que me era exigido, aceitando que tudo bem se não estiver tudo bem todo dia. E assim alcançar a resiliência necessária pra não desistir”, declarou Patrícia.

Sobre o disco

“Resiliência” é um álbum autoral que conta uma história de superação e recomeço, trazendo o tema de maneira sensível e poética, comparando os ciclos da vida, como as estações do ano.

O disco já disponível em todas as plataformas digitais. Mais informações poderão ser obtidas diretamente com a cantora pelo fone (41) 9 9588 9998.