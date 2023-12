Cantora araucariense lançará sua primeira música intitulada “Feito Mola”

Araucária é a cidade dos artistas! A população acompanha frequentemente vários lançamentos de novos cantores para o mundo. E dessa vez, a cidade tem o prazer de acompanhar o lançamento da música “Feito Mola” da cantora Marianna.

O clipe está previsto para ser publicado na próxima quinta-feira, 21 de dezembro, apesar de não ser a primeira música composta por ela, será seu primeiro lançamento oficial.

Marianna nasceu em Curitiba, mas passou a vida toda em Araucária. Ela conta que desde pequena, sempre sonhou em ser cantora e estar em um palco. “Acho que o sonho da maioria das crianças é estar em um palco fazendo o que seu artista preferido faz. Na minha infância começou com a Xuxa, Eliana e Chiquititas, e depois veio Rouge e Floribella”, explica.

A cantora também se emociona ao contar que sempre faz cover dos seus artistas favoritos, e que também já se apresentou em alguns eventos do tipo. “Sempre quis cantar, mas não me achava afinada, então acabei deixando esse sonho de lado, pois pensava que era algo impossível para mim. Até que tomei uma atitude após escrever parte da letra desta música. Comecei a fazer aulas de canto e fonoaudiologia e estou atualmente com 2 professores de canto e uma fonoaudióloga, que me ajudam nesse projeto para entregar o melhor possível”, relata.

Marianna ainda fala que sua atual inspiração na música é a cantora espanhola Beatriz Luengo, de quem faz versões das músicas do espanhol para o português. “Minha paixão por músicas em espanhol começou quando eu era adolescente, e assim fui tentando fazer versões em português”. Ela explica que ‘Feito Mola’ foi uma dessas músicas, que inclusive demorou um tempo para conseguir concluir, já que a tradução literal da música em espanhol não combinaria com sua versão em português. “Levei 2 anos para concluir, afinal, eu precisava de aulas de canto para entregar o melhor possível. Fui muito paciente, pensei em cada detalhe antes de entregar o resultado”.

Além disso, a cantora fala com sentimento que seu maior objetivo é proporcionar mais conforto a família, e ajudar animais abandonados. Marianna também relata que já está preparando seu segundo single, e que tem a intenção de deixá-lo pronto até março de 2024.

Acompanhe a Marianna no Instagram @MariannaOficial, no TikTok @mariannareisoficial e Facebook Marianna Reis. A música ‘Feito Mola’ será lançada no canal do YouTube @mariannareal.

Victoria Malinowski