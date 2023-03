Na terça-feira (21/03) os moradores da Colônia Cristina, área rural de Araucária, encontraram um cãozinho vítima de maus tratos, que estava com a boca amarrada com uma fita isolante, bastante debilitado e desidratado. O animal estava tão assustado que não foi possível fazer o resgate. Porém, na manhã do dia seguinte (22), ele acabou entrando em uma casa e então foi possível resgatá-lo. Os moradores acreditam que pelo estado crítico em que o cãozinho foi encontrado, deve ter sido abandonado há vários dias.

Após o resgate, ele foi levado para o abrigo “Adote Um Focinho Guajuvira” e lá conseguiram retirar a fita da sua boca, com sedação. Ele também tomou um banho bem gostoso, ganhou ração e muito carinho. “Aqui ele recebeu os primeiros cuidados e agora está bem. A boca dele ficou bastante ferida devido ao tempo que ficou amarrada com a fita isolante. Agora o levamos para um lar temporário, onde ficará tomando as medicações”, relata a proprietária do abrigo.

Cão vítima de maus tratos é resgatado em condições deploráveis e protetores fazem rifa para pagar seu tratamento 1

Vaquinha

O “Adote Um Focinho Guajuvira”, localizado no distrito de mesmo nome, organizou uma vaquinha para pagar os custos do tratamento do cãozinho e também para ajudar na manutenção do abrigo. Além disso, está sendo feito o sorteio de uma rifa de Páscoa no Instagram @adoteumfocinhoguajuvira no valor de R$ 5,00 cada nome e o pagamento pode ser feito via PIX: (41) 99521-5575 (este mesmo fone é o contato para quem quiser mais informações).