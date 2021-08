ENCONTRADO Cãozinho desaparece no Tayrá

Foto: divulgação

Na tarde do último domingo, 29 de agosto, por volta das 16h, o cãozinho Billy sumiu da casa de sua família. De acordo com seus responsáveis, ele escapou quando o portão da residência foi aberto sem que ninguém notasse. Billy, visto pela última vez na Rua Santa Catarina, no Tayrá, tem pelagem clara, é pequeno e quase não enxerga, pois não tem o olho esquerdo.

Para ajudar a família do cãozinho a encontrá-lo, basta informar qualquer notícia sobre seu paradeiro pelo (41) 99937-3872. “Foi quando abrimos o portão para as visitas saírem que ele escapou por trás do carro. Ele está bem peludo e já está velhinho”, explica seu dono.

Texto: Katty Ferreira