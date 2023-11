Capela de Campina das Pedras convida para Tarde e Noite do Pastel neste sábado (11)

A comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, na área rural de Campina das Pedras, estará em festa neste sábado (11/11) e faz um convite a todos os araucarienses para prestigiar este momento. A Tarde e Noite do Pastel e do Chope, com baile, terá início a partir das 15h, no salão da Capela.

Além de deliciosos pastéis, dos mais diversos sabores, haverá venda de pierogis, espetinhos, bolos e tortas e ainda chope Harden e bebidas em geral. O público também poderá ser divertir com o jogo de argolas.

Para às 19h está programada uma missa, e às 20h30 terá início o baile, com animação do grupo Tipo Fandangueiro, a entrada é franca. A Capela Nossa Senhora do Monte Claro fica na Avenida Independência, 4033.

Edição n.º 1388