Capela de Faxinal do Tanque convida todos para festa da padroeira neste domingo (22)

Capela São Sebastião, localizada em Faxinal do Tanque, na área rural de Rio Verde Acima, vai homenagear seu padroeiro com uma grande festa e festival prêmios. As comemorações acontecem no próximo domingo (22/01), a partir das 10h30, com a celebração de uma Missa. Às 12 horas será servido o almoço (risoto, maionese, salada, churrasco, galinha recheada, costelinha de porco), além de doces e salgados.

O festival começa às 13h30 tendo como prêmio principal R$4.500. Ao todo serão mais de 20 rodadas normais com quatro brindes em cada, uma rodada extra com seis brindes e uma rifa com quatro brindes.

As cartelas custam R$5. Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas pelos telefones 99209-8337 / 99191-1998 e 3555-2115.