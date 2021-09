Capela do Capinzal promove almoço drive thru e festival de prêmios eletrônico

Para quem está com saudade daquele delicioso churrasco de festa, a Capela São Sebastião, na área rural de Capinzal, fará um almoço especial no próximo domingo, dia 5 de setembro, para retirada no local, a partir das 11h30. No cardápio, é claro, o famoso churrasco e quem quiser ainda poderá levar como acompanhamentos porções de risoto, maionese e saladas.

Ainda dá tempo de encomendar o seu churrasco, basta ligar para os fones (41) 99616-2239 e 9666-3458. Após a entrega dos almoços a Capela realiza o festival de prêmios eletrônico, na sua página do Facebook, a partir das 14h. O primeiro prêmio será de R$ 4.000, o segundo de R$ 3.000, o terceiro de R$ 1.500, o quarto de R$ 500, o quinto R$ 500 e o sexto de R$ 200, além de mais 17 rodadas que serão sorteadas pelo número da cartela.

Os organizadores reforçam que durante a entrega das refeições, todos os protocolos de saúde com relação à Covid 19 serão rigorosamente respeitados.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021