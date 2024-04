Capela do Estação promove Noite do Pastel e Festival de Prêmios no sábado (13)

Ainda não tem compromisso para o sábado à noite, 13 de abril? Não mesmo, pois agora você tem!

A comunidade Santo Antônio de Pádua, no bairro Estação, vai promover uma Noite do Pastel e festival de prêmios, que promete levar muita diversão para todas as famílias araucarienses.

A venda dos pastéis começa a partir das 17h. Entre as opções de sabores estão o de carne, frango com catupiry, requeijão, pizza, chocolate, banana e prestígio. O valor de cada pastel é R$6,00. E a partir das 18h começa o Festival de Prêmios com o 1° prêmio de R$ 800,00, além de vários outros brindes. “Traga toda sua família, participe e colabore com a nossa comunidade”, convida a equipe de organização.

A Capela Santo Antônio de Pádua fica na Rua Jeronin Durski, 162, no bairro Estação.