A Capela Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Fonte Nova, iniciou a semana do novenário em honra à santa, cuja programação se encerra no feriado de quarta-feira (12/10) com um almoço após a missa. Os convites custam R$30 e podem ser adquiridos antecipadamente, na secretaria da Capela, localizada na rua Sergipe, 633, Jardim Iguaçu.



As novenas começaram no dia 4 e vão até o dia 11, sempre às 20h, com exceção de domingo (9) que será às 19h.