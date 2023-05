Capela Nossa Senhora do Monte Claro convida para Tarde e Noite do Chopp

A comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, que fica na área rural de Campina das Pedras, está convidando todos os araucariense para participar no próximo sábado, (06/05), da Tarde e Noite do Chopp. O início será às 15h com a venda de pasteis, pierogis, espetinhos, porções, bolos e tortas.

Às 18h será celebrada uma missa e logo em seguida todos poderão se divertir no baile, com animação do grupo Garotos Galponeiros. A entrada é franca. O salão da capela fica na Avenida Independência, 4033, Campina das Pedras.

Edição n. 1361