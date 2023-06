Capela Nossa Senhora do Monte Claro convida população para sua tradicional festa junina

A comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, na área rural de Campina das Pedras, está convidando toda a população araucariense para participar da sua tradicional festa junina, que acontecerá no próximo sábado (17/06). O evento contará com várias atrações e promete divertir toda a família.

A partir das 15h inicia a venda de deliciosos pastéis, pierogi, espetinhos, bolos e tortas, além de comidas típicas como pinhão, quentão e pipoca. Os convidados também poderão se divertir com várias brincadeiras juninas e o jogo de argolas. Às 20h30 começa o arrasta pé com o grupo Gurizada Medonha, a entrada é franca. E para encerrar a festa com chave de ouro, às 21h será acesa a fogueira e haverá a tradicional dança da quadrilha.

O salão paroquial da Capela Nossa Senhora do Monte Claro está localizado na Avenida Independência, 4033, na área rural de Campina das Pedras.

Edição n. 1367