Capela Nossa Senhora dos Navegantes terá festa em homenagem à padroeira

No dia 4 de fevereiro (domingo) a Capela Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Porto das Laranjeiras, fará uma festa para homenagear a sua padroeira.

O evento acontece no Salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, Uma missa que será celebrada às 9h30, com benção de vela e garganta, abre a programação.

Às 11h começa a ser servido o tradicional almoço de confraternização e na sequência, a partir das 13h30, terá início o festival de prêmios. O primeiro será de R$5mil, o segundo R$2 mil, com um total de mais de 20 rodadas e R$15mil em prêmios. Toda renda do evento será revertida para as obras da nova sede da Capela.

Serviço

O Salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Rua Pedro Gawlak, 174, bairro Fazenda Velha.

Edição n.º 1397