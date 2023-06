Capela São Miguel promove 2° Jantar Dançante no dia 8 de julho

Anote aí na sua agenda! A Capela São Miguel vai promover o 2º Jantar Dançante no dia 8 de julho, a partir das 20h, com animação do grupo Garotos Galponeiros. Porém antes do jantar, haverá a celebração da Santa Missa, às 18h30. Os ingressos do jantar custam R$65 para adultos e R$ 30 para crianças e quem quiser participar apenas do baile paga R$30. Os lugares serão limitados e as vendas dos convites acontecem até o dia 1º de julho.

O cardápio do jantar terá costelinha de porco, alcatra e filé, galeto, linguiça, risoto, arroz branco, farofa, pierogi e quatro tipos de saladas. No dia também serão vendidos tortas, doces e pastéis. Os convites poderão ser adquiridos nos seguintes pontos de venda: Marcio Nogueira Barbearia (Avenida Archelau de Almeida Torres, 394, Centro), Distribuidora de Bebidas Paulinho (Avenida Independência, 422, Porto das Laranjeiras), e na própria Igreja São Miguel após as missas de domingo. A venda também acontece pelo whatsapp nos fones: (41) 99152-3256 e (41) 99670-0506.

