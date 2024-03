Caratecas de Araucária conquistaram pódios no Open Nacional de Karatê

No sábado, 2 de março, aconteceu o Open Nacional de Karatê na cidade de Serra, estado do Espírito Santo. O evento contou com uma super estrutura e organização na Arena Jacaraípe, com a presença de diversos dos principais atletas do Brasil.

Entre os participantes estavam quatro caratecas de Araucária, os quais se destacaram na competição, que vale pontos para o ranking nacional.

Nicolas Júnior foi campeão na categoria -75, Lucas José Roiek foi o terceiro colocado na categoria -60 Adulto, e Matheus ficou na terceira posição na categoria Cadete 65kg. Wellington Gonsalves competiu na categoria Júnior +65 kg e fez uma ótima apresentação, porém não conseguiu chegar ao pódio.