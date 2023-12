O República Fight Championship (RFC), que acontecerá no próximo sábado, 16 de dezembro, a partir das 15h, no Parque Cachoeira, já tem o card de lutas definido.

Serão 10 batalhas de muay thai, e a última delas promete ser a principal atração do evento, com a disputa pelo cinturão.

O RFC é organizado pela Academia República Fight de Araucária, com apoio dos seguintes parceiros: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Jornal O Popular, CVA Clínica Veterinária, New Street Suplementos, P1 Your Gym e Pizzaria Doney. Acompanhe o card de lutas.

Lucas Barreiros (Treinando Campeões) X Cristian (Rato Top Team)

Brayan Eduardo (Rato Top Team) X Daniel (Thai Kings)

Edislanio (Selva Fight Team) X Cainã Santos (AA212 FC)

Bruno (Treinando Campeões) X Matheus (Thai Kings)

Rubens Lima (Zagonel) X Vinicius Mees (Selva Fight Team)

Ruan Bruce Lee (Treinando Campeões) X Cristia Czicalo (Rato Top Team)

Pablo (Thai Kings) X Thales Zoio (Rato Top Team)

Adriano Gustavo (Conini Fight) X João Seyboth (Selva Fight Team)

Cristian Miguel (THAI Kings) X Winicius Gabriel (Zagonel)

Marlon Lino (Black Belt) X Diogo Novak (Fight LAB) – disputa de cinturão

Card do República Fight Championship contará com 10 lutas eletrizantes 1

Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas no Instagram da academia @republicafight