Carlos Ritzmann será o responsável pelas eleições 2024 em Araucária

Em Araucária, uma das figuras mais importantes do processo para escolha de prefeito e vereadores sempre é o juiz eleitoral. Isto porque, tradicionalmente, nossos pleitos são bastante judicializados, com os candidatos e coligações entrando com os mais variados recursos judiciais.

Justamente por isso o nome do responsável por esses julgamentos é sempre muito aguardado, e para as eleições deste ano de 2024, já temos o escolhido. Trata-se de Carlos Alberto Costa Ritzmann. O magistrado já conduziu alguns processos eleitorais em Araucária e ficou conhecido como o juiz que “botou ordem na casa” quando, em sua primeira passagem pelo comando da Zona Eleitoral 050 implementou as mais variadas ações para evitar que os candidatos abusassem de carros de som, despejo de material de campanha e coisas do gênero.

Além de ser considerado um magistrado que preza pela “ordem” no processo eleitoral, Ritzmann é tido como um juiz bastante rigoroso e assertivo em suas decisões, com poucas delas sendo reformadas por órgãos superiores da Justiça Eleitoral. Tamanha é sua experiência em direito eleitoral que ele já foi, inclusive, um dos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), nas vagas destinadas a juízes de Direito efetivos.

Juiz titular do Juizado Especial de Araucária, Ritzmanm também já foi o titular da 2ª Vara Cível da cidade. Curitibano, ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, turma julho de 1988, e pós-graduado (latu sensu) em Direito Constitucional e Direito Processual Civil pela mesma faculdade.

O magistrado completou no ano passado trinta anos de magistratura. Ingressou no Poder Judiciário lá em 1993, como juiz substituto na comarca de Ibaiti, e posteriormente, atuou como juiz de Direito em Mangueirinha, União da Vitória, Arapongas, Ibaiti, Rio Branco do Sul, Curitiba e Araucária, onde permanece até hoje.

Sua experiência na condução de processos eleitorais começou em 1996, sendo que seguiu no ofício nos pleitos de 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012 e 2016.