Carretas do projeto Vida Marinha estarão na 31ª Feira do Peixe Vivo de Araucária

A 31ª Feira do Peixe Vivo de Araucária vai acontecer nos dias 05 e 06 de abril (quarta e quinta), no Parque Cachoeira, e nesta edição traz uma novidade para os visitantes. Trata-se das carretas do projeto Vida Marinha, que contém laboratórios móveis que simulam o fundo do mar, abertos para visitação do público. Os caminhões estarão no parque nos dois dias do evento, no horário das 8h às 17h.

A feira contará com a participação de 15 piscicultores, que comercializarão várias espécies de peixes, incluindo carpas (capim, cabeçuda, húngara), bagre africano, tilápia, jundiá e catfish. Os preços dos peixes serão fixos: R$17,00/kg para carpas e bagres africanos, para tilápias R$18,00/kg e R$22,00/kg para jundiá e catfish. A limpeza é opcional e terá uma taxa de R$3,50 por quilo e acontece das 8h às 21h. também terá uma Praça de Alimentação com 20 foodtrucks, que funcionarão das 10h às 22h, nos dois dias do evento; e 36 estandes de hortifrutigranjeiros, funcionando das 10h às 22h.

Shows

A 31ª edição da Feira do Peixe também levará shows aos visitantes. No dia 05, das 18h às 18h30, estará no palco o cantor Erick Silva; das 20h às 22h o show será com Lais Duarte e Manfort. No dia 06, das 18h às 19h, quem se apresenta é a dupla Ede Junior e Fael; das 19h15 às 19h50 o Coral Adventista fará uma apresentação e das 20h às 22h quem comanda a festa é o grupo Vira do Avesso.

