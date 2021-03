Carro estacionado há meses em via pública intriga moradores

O carro está parado no local por vários meses e os moradores questionam onde estaria o dono. Foto: divulgação

Moradores da rua João Walci Ebert, no bairro Porto das Laranjeiras, estão intrigados com um veículo Clio prata que, segundo eles, está estacionado na via há cerca de três meses. A curiosidade veio porque o carro está parado no acostamento de uma via púbica, e até o momento não apareceu o dono.

Os vizinhos disseram ainda que o veículo está atrapalhando a passagem do ônibus. Eles também já consultaram as placas, e constataram que o mesmo não possui alerta de furto.

O Departamento de Trânsito da Prefeitura disse que enviou uma equipe até o local para verificar a reclamação dos moradores, confirmou que o carro não tem alerta de roubo e que está estacionado de forma regular, o que impede que alguma medida seja tomada.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021