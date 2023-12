Cartão Educard poderá ser solicitado digitalmente pelo site da Prefeitura

Desde 2018, a população araucariense presencia a frequente diminuição da tarifa, que atualmente custa apenas R$ 1,00, sendo essa a última redução prevista.

Além disso, começo do mês de dezembro foi liberada uma novidade em relação ao cartão Educard, as solicitações deste cartão, também conhecido como “passe escolar”, poderão ser feitas digitalmente através do Autoatendimento no site da Prefeitura de Araucária.

Esse cartão garante a isenção da tarifa para os estudantes da rede pública de ensino do município, desde a educação infantil ao ensino médio. E o que muitos não sabem, é que universitários de ensino superior que estudam em instituições públicas ou que tenham benefício de bolsas de estudo, como PROUNI, FIES e SISU, também recebem passagem gratuita por meio deste cartão.

Além disso, pais ou responsáveis por crianças de até 12 anos também recebem gratuidade no transporte coletivo para levarem ou buscarem o estudante na unidade de ensino. A solicitação da isenção também poderá ser realizada digitalmente, entretanto, é necessário fazer o cadastro ou atualização do cartão TRIAR.

Tanto para fazer o pedido do cartão Educard, quanto para solicitar a isenção de tarifa para pais e responsáveis, deverá ser feito por meio deste link.

Em seguida, um agendamento online para retirar o cartão no Terminal Central de Araucária deverá ser feito através do link.

Isenções

O TRIAR também conta com vários benefícios, como o wi-fi gratuito em todos os ônibus; tarifa domingueira, onde a passagem é gratuita aos domingos para aqueles que usam o cartão; além da isenção para idosos, atletas, PCD, alunos matriculados em cursos da SMCT e da Banda Municipal, entre outras isenções que poderão ser verificadas na aba “Transporte Coletivo” no site da Prefeitura de Araucária.

Foto: Carlos Poly / SMCS