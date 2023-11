Cartinhas de Natal, escolha a sua e apadrinhe um aluno da APAE

Todos os anos os alunos da APAE Araucária esperam ansiosos pelo Natal, pois sabem que a data remete a entrega de presentes e momentos de muita alegria. Este ano não será diferente, por isso a entidade já iniciou a campanha Cartinhas de Natal, onde a meta é fazer com que cada aluno seja adotado e receba do seu “padrinho” ou “madrinha”, um lindo presente.

As cartinhas foram escritas pelos próprios alunos, com os corações cheios de esperança, com a ajuda das professoras.

Você pode contribuir com esta ação, basta entrar em contato com a APAE pelo fone (41) 99858-5428 e escolher a sua cartinha. Também é possível ajudar sendo um patrocinador da festa que será organizada para realizar a entrega dos mimos para os alunos. “Seja um APAExonado por essa causa e colabore para que todos tenham um Natal especial”, convida a APAE.

Edição n.º 1390