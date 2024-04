Cartório Eleitoral de Araucária terá plantão de atendimento neste final de semana

O prazo para tirar, transferir ou regularizar o título eleitoral está acabando, vai somente até 8 de maio. Moradores de Araucária que não tem condições de comparecer ao Cartório Eleitoral durante a semana, terão uma nova oportunidade de atendimento. No sábado (13/04) e domingo (14/04), o Cartório Eleitoral atenderá eleitores e eleitoras em regime de plantão. No sábado, o atendimento será realizado das 9h às 17h, e no domingo, das 9h às 13h.

Entre os dias 22 de abril a 8 de maio, tendo em vista o encerramento do prazo de regularização do cadastro eleitoral, o Cartório atenderá das 9h às 18h. Além do final de semana dos dias 13 e 14 de abril, o Cartório abrirá no final de semana dos dias 4 e 5 de maio.

Documentação

O eleitor que for comparecer ao Cartório Eleitoral para tirar o título, regularizar a situação ou transferir o domicílio eleitoral, deverá apresentar os seguintes documentos:

Documento de identidade original com foto;

Comprovante de endereço original (emitido há no mínimo 3 meses e, no máximo, 1 ano) em nome do eleitor ou de parente próximo cujo parentesco possa ser comprovado (pais, cônjuge, filho);

Certificado de alistamento militar original (para os eleitores do sexo masculino nascidos em 2005).

O Cartório reforça que há possibilidade de agendar o atendimento, através do link https://apps.tre-pr.jus.br/agendamento/publico/index.jsp. O endereço do Cartório Eleitoral de Araucária é Rua Francisco Dranka, 1079, bairro Vila Nova.

Mesário voluntário

A Justiça Eleitoral está convocando mesários voluntários para atuar nas próximas eleições. Para se voluntariar, basta ser eleitora e eleitor com mais de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral, preencher um formulário e aguardar o contato do cartório eleitoral do município.

Entres os benefícios estão a isenção na taxa de inscrição em concursos públicos estaduais e a vantagem de desempate se houver previsão em edital; até 60 horas extracurriculares em instituições de ensino superior conveniadas com o TER/PR; dois dias de folga no trabalho e auxílio-alimentação para o dia da eleição.

Atribuições

A mesária ou o mesário devem permanecer na seção eleitoral do início ao fim da votação para receber o eleitorado; colher e conferir a assinatura dos eleitores no caderno de votação; liberar a urna eletrônica para a pessoa votar; zelar pela tranquilidade no ambiente de votação. Devem ainda, priorizar a responsabilidade, honestidade, facilidade para lidar com o público e a vontade de ajudar.

Quem não pode

Não podem ser mesários ou mesárias as candidatas e candidatos e parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, e também a/o cônjuge; integrantes de diretórios de partidos políticos, caso exerçam função executiva; autoridades e agentes policiais que exercem cargos de confiança do Poder Executivo; quem trabalha na Justiça Eleitoral.

Para fazer sua inscrição, acesse bit.ly/mesariotrepr