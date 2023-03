Casa do Cavalo Baio retoma visitas guiadas abertas à comunidade

No próximo domingo (12/03), a Casa do Cavalo Baio, um dos principais marcos da cultura de Araucária, vai retomar as visitas guiadas, abertas à comunidade em geral. O projeto permite que as pessoas conheçam a história da Casa, que foi tombada pelo Estado em 26 de dezembro de 1978 e hoje serve de tema para a elaboração de programas e projetos culturais, campanhas, questões de provas escolares, entre outros.

A Casa já mantém um programa de visitas monitoradas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Alunos dos terceiros e quartos anos conhecem o espaço e depois produzem trabalhos baseados nessas visitas, que são parte do conteúdo curricular destas turmas. As histórias sobre a Casa do Cavalo Baio são contadas por Fabianne Charvet (Bina), filha dos proprietários, já falecidos.

“A primeira visita aberta à comunidade foi em 22 de julho de 2022, uma sexta-feira, depois decidimos abrir as portas da Casa também aos sábados e domingos, para poder atender um número maior de pessoas. As visitas tem sido um sucesso, os visitantes costumam ficar empolgados quando conhecem a história da famosa Casa do Cavalo Baio, que até hoje mantém suas características originais”, diz Viviane Mortean, que coordena o agendamento das visitas.

Como agendar

As visitas são destinadas a grupos de até 15 pessoas e podem ser agendadas nas redes sociais do Porão Cavalo Baio: Facebook Porão Cavalo Baio e Instagram @poraocavalobaio ou pelo whatsapp (41) 99508-9755. O Porão Cavalo Baio é um barzinho que funciona no porão da residência, sob o comando de Fábio Charvet, neto dos proprietários. Após as visitas, as pessoas também podem curtir os shows e os eventos programados pelo espaço.

O ingresso por pessoa é R$5,00 (preço sugerido), mas quem quiser poderá contribuir com valores acima, como forma de incentivar o projeto das visitas guiadas.

