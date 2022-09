Caso Leonardo Vidal: Delegacia descarta sequestro e trabalha com a hipótese de que “acerto de contas” tenha levado a morte do jovem

O corpo encontrado na noite desta terça-feira, 20 de setembro, em uma cava na região do Palmital era de Leonardo Chaves Vidal, 18 anos, que estava desaparecido desde a quinta-feira da semana passada (15).

O corpo, já em estado de decomposição, foi encontrado por um pescador que passava pelo local. A identidade da vítima foi rapidamente confirmada, na presença de familiares, porque a perícia encontrou uma carteira com documentos no bolso da calça de Leonardo.

Desde que o jovem foi colocado à força em um carro, enquanto aguardava em um ponto de ônibus no bairro Costeira, a Delegacia de Araucária descartou a hipótese de sequestro, já que em nenhum momento foi solicitado o resgate. A DP seguia, como principal linha de investigação, a hipótese de homicídio. Após localizado o corpo, a delegacia informou que as investigações seguem na linha de homicídio, possivelmente motivado por acerto de contas. “Vamos seguir com as investigações, no sentido de desvendar se teria sido mesmo esta a motivação, bem como a quem cabe a autoria do crime”, disse a DP. Ainda de acordo a delegacia, não é possível afirmar de que forma Leonardo teria sido morto, sendo que isso só será possível após a conclusão do laudo da perícia.

Vida pregressa

Conforme a Delegacia de Araucária, Leonardo Chaves Vidal, que completou 18 anos no início do ano, teria envolvimento num crime de homicídio ocorrido no ano de 2020. Como resultado deste episódio ele chegou a cumprir medida socioeducativa de internação, tendo sido liberado há alguns meses. Neste ano, já adulto, ele poderia ter tido envolvimento num novo caso de crime contra a vida, o qual teria acontecido há algumas semanas e ainda está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Araucária.